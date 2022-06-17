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Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım

Muhabirlerle sohbet eden Alp Kırşan, "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa Bodrum'da değil, İstanbul'da yaşardım" açıklamasını yaptı

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  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen "Beyaz Gece", Yalıkavak'taki bir otelde gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu yapan Alp Kırşan, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "İSTANBUL'DA YAŞASAYDIM KESİN TIMARHANELİK OLURDUM!"

    Oğulları Efe ve Ata ile ilgilendiğini dile getiren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin... İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir." açıklamasını yaparak, güldürdü.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "DOĞA İLE İÇ İÇE BÜYÜYORLAR"

    Alp Kırşan, sözlerine, "Kampa gidiyoruz çocuklarla. Efe deniz yıldızı topluyor. Deniz kestanesini alıyorlar, 'Anne bunu aç, yumurtasını yiyeceğiz' diyorlar. Doğa ile iç içe büyüyorlar." şeklinde devam etti.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "PARADA GÖZÜM OLSA İSTANBUL'DA YAŞARDIM"

    Yakın zamanda yeni bir projede yer alacağını ifade eden Kırşan, "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa burada değil, İstanbul'da yaşardım." dedi.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "YENİ OYUNCULAR EGOİST OLMAKTA HAKLI"

    Yeni oyuncu ve şarkıcıları çok beğendiğini belirten Alp Kırşan, "Ancak son dönemdeki diziler ve filmler beni çok yakalayamadı. Yeni oyuncular egoist olabilir ve haklılar. O atmosfere girdiğinde birden astronot oluyorsun ve ayağını yere basmak zor oluyor. Bana biri ego yapsa kafayı çakarım! Şaka tabi, ben işime bakarım. Tadını çıkarsınlar." ifadelerini kullanarak, espri yaptı.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "BİR BABANIN EN ÖZEL ANI"

    Öte yandan 2014 yılında kendisi gibi oyucu olan Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan Alp Kırşan, "Açıkçası eşim Efe'yi dünyaya getirdiğinde ve kucağıma ilk aldığımda bedenim ensemden yukarı doğru soğuk terleme gibi bir reaksiyon gösterdi. Yepyeni bir başlangıcın ilk anıydı o. Bir babanın en özel anı." demişti.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "KORKU HİÇ OLMADI"

    Efe ve Ata adında iki oğlu bulunan Kırşan, sözlerine, "Öyle güzel bir eşe sahibim ki benim onu hazırlamam gerekirken o beni hazırladı diyebilirim. Zeynep'le ben hiç tereddüt etmeden bu yolculuğa baş koyduk, korku hiç olmadı. Baba olduktan sonra sorumluluk geldi. Bu sorumluluk beni hasta olmaz, yorulmaz, zayıf düşmez, boş düşünmez, boş konuşmaz bir hale getirdi" şeklinde devam etmişti.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "BAHÇEDEKİ SERAYI BİRLİKTE YAPTIK"

    Çocuklarıyla yapmaktan en keyif aldığı aktiviteyi dile getiren Alp Kırşan, "Marangoz işleri... Evin bahçesindeki serayı beraber yaptık. Efe tahtaları tuttu, ben kestim, Ata birleştirmek için bana vidaları verdi. O anlar efsaneydi. Bunların dışında balık tutmaları ve tekne kullanmaları. O anlarda turşu görmüş gibi ağzım sulanıyor. Arkadaş gibiyiz ama onlar için hayatta en iyisini düşünebilecek kişinin anneleri ile ben olduğundan dolayı bazı kurallarımız var tabi. Sonuçta hepsi onların iyiliği için. Örneğin sabah kahvaltısından önce gizlice cips kaçırıp, yerlerse gülümsememi bekleyemezler" ifadelerini kullanmıştı.
  • Alp Kırşan: Parada gözüm olsa İstanbul'da yaşardım - Magazin haberleri

    "KAFA DANK ETTİĞİNDE ÇOK GEÇ OLMUŞ OLUYOR"

    Kırşan, "Birçok arkadaşım ilerleyen yaşlarına geldiklerinde ailenin ve evladının olma duygusundan uzak yaş alıyorlar. Kafa dank ettiğinde çok geç olmuş oluyor. Geç olmasına rağmen deneyen ve yapan var fakat folik asit çocuklarını yetiştirmek için ciddi bir kondisyona sahip olmak gerek diye düşünüyorum. Aile olmadan, çocuk sahibi olmadan yaşam, çiçek vermeyen dümdüz bir ağaç gibi bence. Aile olgusu dünyanın döngüsü... Bunu inkar etmeyeceksin ve geç kalmadan aile olup, çocuk sahibi olacaksın. Aksi taktirde hayat her gün sadece sudan yapılmış çorbayı içmek gibi gelir insana" şeklinde konuşmuştu.

    Alp Kırşan-Zeynep Kırşan çiftinin, Efe ve Ata adında iki oğlu bulunuyor.

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