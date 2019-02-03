Alp Kırşan Survivor'da neden yok? Survivor 2019'da Alp Kırşan'ın yerine kim geldi? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Peki, konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

ALP KIRŞAN NEDEN YOK? SURVİVOR 2019

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında Alp Kırşan bu sebe olmayacak. Alp Kırşan'ın yerine sunuculuğu eski Survivor yarışmacısı Murat Ceylan üstlenecek. Konuyla ilgili ise Acun Ilıcalı'dan henüz net bir açıklama gelmedi.

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 da İstanbul Levent'te ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi vardır. Babası eski futbolculardandır. 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında Birinci oldu ve Best Model of World yarışmasında 3. oldu. Mankenlik yaptı.



2005'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Oyunun Oyunu" oyunuyla profesyonel oldu. 2005 yılında "Oyoyununda; Kerem Atabeyoğlu, Yasemin Yalçın, Volkan Severcan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.

İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca kendini Jim Carrey'e benzetmesiyle de tanınır.

Alp Kırşan'ın oynadığı diziler ve filmler şöyle: Akasya Durağı (2011),Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008),Avanak Kuzenler (2008),Hayat Güzeldir (2008),Çılgın Dersane Kampta (2008),Çılgın Dersane (2007),Üç Tatlı Cadı (2007),Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006),Ümit Milli (2006),Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006),Çat Kapı (2005),Kampüsistan (2003),Pembe Patikler (2002).

Daha önce 2006 yılında Buzda Dans yarışmasına da katılan Alp Kırşan, partneri ve eğitmeni Julia Novikov'a aşkını ilan etmişti. Alp Kırşan, Acun Medya tarafından 2011 yılında ikincisi yapılan Yok Böyle Dans'ta yarışmış ve Özge Ulusoy'un ardından 2. olmuştur.

Alp Kırşan, Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ikincisi olan Survivor 2012'ye katıldı. Daha sonra da Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı.

Alp Kırşan 27 Ekim 2014 tarihinde oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde evlendiler. 10 Aralık 2015 tarihinde bir oğlu oldu.