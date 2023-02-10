AA

İstanbuldaki bazı ilçe belediyelerince, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından toplanan acil ihtiyaç malzemeleri, TIR'lara yüklenerek bölgeye gönderiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bölgede ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için bir organizasyon ağı kurdu. İBB iştirak şirketi Hamidiye Su, Hatay’a ilk etapta 59 tırla 3 milyon 600 bin pet şişe içme suyu gönderdi. Hatay'a 22 sağlık çalışanı, 5 ambulans, bir arazi aracı, bir binek araç, bir karavan ve tıbbi malzeme tırı yollayan İBB, kurtarma çalışmalarında iletişimin kesilmemesi için bölgeye 10 Wi-Fi noktası kurdu. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu lokasyona 2 uydu internet kurulumu da yapılırken, kentte 50 Wi-Fi noktası kurulumu hedefleniyor. "BEN BÖYLE BİR ŞEY HAYATIMDA GÖRMEDİM" Bağcılar Belediyesi'nden toplamda 50 TIR yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı. Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi'nin AFAD Koordinasyonu'nda oluşturduğu 6 yardım toplama merkezinde vatandaşların yanı sıra İstanbul’da eğitim gören Etiyopya, Afganistan ve Kamerunlu öğrenciler de gönüllü olarak çalışıyor. Burada çalışmalara destek veren Afganistanlı Gulam Muhammedi, Türk milletinin her zaman Afganistan’ın yanında oluştuğunu hatırlatarak, "Ben de depremzedelere elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Allah’ım orada şehit olanlara mağfiret eylesin. Zor durumdaki kardeşlerimizin de Allah’ım yardımcısı olsun" dedi. Etiyopyalı Murad Ahmed Ali ise, "Yüksek lisans öğrencisiyim. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Çok üzüldüm. Hocamla konuşup, yardım için buraya geldim. Geçmiş olsun Türkiye..." ifadelerini kullandı. BEYOĞLU BELEDİYESİ 55 YARDIM TIR'I GÖNDERDİ Beyoğlu Belediyesi yardım toplama merkezinde toplanan kuru gıda, kışlık giysi, çadır sobası gibi yardım malzemeleri deprem bölgesine gidecek tırlara yükleniyor.

OYUNCULAR DA KATILDI Oyuncular Alp Navruz, Birand Tunca, Emre Bey ve Uğur Keleş'in de destek verdiği çalışmalar kapsamında şu ana kadar bölgeye 55 yardım TIR'ı gönderildi. 100 TIR YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı'nın başlattığı kampanya kapsamında toplanan 100 TIR yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Belediye, çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için çok sayıda aracı da bölgeye sevk etti. Deprem bölgesine 16 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma aracı, mobil ikram aracı ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere 5 adet araç ve 13 personel, 2 tır, 9 minibüs, 1 ekskavatör, 2 beko loder, 1 eskort aracı, 8 personel, 3 hilti, 3 konteyner, 13 çadır, 3 kamyon kumanya gönderildi ve mobil mutfak kuruldu. Belediyeden toplam 32 personel deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren Kartal Belediyesi Organik Pazarı’nda toplanan ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, kıyafet, bebek bezi, kışlık mont, bot gibi birçok yardım malzemesi TIR'lara yüklenerek afet bölgelerine ulaştırılıyor. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde de yardım toplama çalışmaları devam ediyor. Kartal Belediyesi bölgeye toplam 51 TIR yardım malzemesi gönderdi. Beşiktaş Belediyesi ise "Öğrenci’YE" ve "MOBİVET" araçlarını afet bölgesine doğru yola çıkardı. Hazır mutfak özelliği bulunan "Öğrenci’YE" aracıyla depremzedelerin, "Sokak Hayvanları Ambulansı" olan MOBİVET ile de hayvanların ihtiyaçları karşılanacak.

Belediyenin 99 kişilik arama-kurtarma ekibi Hatay'da 40 kişiyi enkaz altından kurtardı. Bölgeye yardım kolilerinden oluşan 32 TIR ulaştırıldı. Maltepe Belediyesi arama-kurtarma birimine bağlı sağlık ekipleri, Hatay’da 137 vatandaşa sağlık hizmeti sunarken, 25 vatandaşın hastaneye sevk edilmesini sağladı. Başlatılan yardım seferberliği ile Hataya 55 TIR yardım ulaştırıldı. Esenyurt Belediyesi'nin hasta nakil ambulansları deprem bölgesinden askeri uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirilen yararlıların uygun hastanelere naklini sağlıyor. Öte yandan Hatay'a da gönderilen belediyenin sağlık personeli ve nakil aracı enkaz altından kurtarılan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, hastanelere naklini gerçekleştiriyor. Belediyenin el sanatları kursunda eğitim alan Esenyurtlu kadınlar ise ürettikleri battaniye, kazak, bere gibi birçok ürünü özenle paketleyerek afet bölgesine ulaştırıyor. Afetzedeler için canla başla çalıştıklarını belirten Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Eğitmeni Murat Güzel, "Depremzedeler için iki gündür burada hocalarımız ve kursiyerlerimiz ile atölyede üretim yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi. "ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPALIM" Hatay’da ailesinin olduğunu söyleyen gönüllü Meryem Arıkız da, "Onlar orada ağlarken biz de ağlıyoruz. Oradaki herkes bizim ailemiz. Elimizden gelen maalesef bu kadar. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ben Hataylıyım. Ailem şu an orada. Ağabeyimin evi yıkıldı. Üşüyorlar. Elimizden ne geliyorsa yapalım" şeklinde konuştu. Fotoğraflar: İHA

Deprem Dayanışma Özel Sayfası