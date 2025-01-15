Alp Navruz'dan, 35 yaş paylaşımı
Ünlü oyuncu Alp Navruz, 35'inci yaşını 'İlahi Komedya'dan "Hayat yolumuzun ortasında..." alıntısıyla kutladı
Sinem Kobal ile 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmde başrolü paylaşan Alp Navruz, 35'inci yaşına adım attı.
Doğum gününde sosyal medya hesabından birkaç fotoğrafını paylaşan Alp Navruz, Dante'nin 'İlahi Komedya' adlı eserinden bir alıntıyla takipçilerinin dikkatini çekti.
"Yaş 35" notuyla yaptığı paylaşımda Alp Navruz, şu ifadeleri kullandı; "Hayat yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi."
Fotoğraflar: Instagram