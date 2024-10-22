Kral Charles'ın Avustralya ziyaretinde yüzünde alpaka hapşırdı

Avustralya'yı ziyaret eden İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, dün Canberra'daki Avustralya Savaş Anıtı'na çelenk bıraktı ve burada bulunan yüzlerce kişiyi selamladılar.

Charles'ın vatandaşlara selam verdiği sırada kalabalığın içinde bir alpaka da bulunuyordu. Kral Charles alpakayı sevdiği sırada alpaka üzerine hapşırdı. Alpakanın Kral Charles'ın üzerine hapşırdığı anlar da kameralara yansıdı.

Kral Charles daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından düzenlenen Parlamento Binası'ndaki resepsiyona gitti.

Avustralya'daki bazı isimler Charles'ın ziyaretine tepki gösterdi, resepsiyona, altı Avustralya eyaletinin hükümet lideri katılmayı reddetti.