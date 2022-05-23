Her pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı dizi her pazartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ilgili çekici senaryosu ile Alparslan Büyük Selçuklu 26. son bölüm izleme linki...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu/oyuncu/alparslan

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biruni’nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan’ın planının bir parçası mı? Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı?

Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu’da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça’ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan’ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans’ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?