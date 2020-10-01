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3 Ağustos’ta çıkan yangında, 3 yaşındaki Yusuf Mutlu son anda komşuların yardımıyla kurtulurken, 1 yaşındaki Alpay bebek ise feci şekilde hayatını kaybetmişti. Hasan Mutlu, şüpheli yangınla ilgili eski eşi İmran Mutlu’dan şüpheleniyordu. İddiasına göre İmran Mutlu, çocukları ayak bağı olmasın diye evde yangın çıkarmıştı.

“ÇOCUKLARINI UYKU İLAÇLARIYLA UYUTUYORDU!”

Yayına bağlanan İmran Hanım'ın arkadaşları ise yangının şüpheli olduğunu ve İmran'ın çocuklarını uyku ilaçlarıyla uyutup dışarı çıktığını söyledi.

“ALPAY’IN ÖLÜMÜNDEN BEN SORUMLU DEĞİLİM!”

Suskunluğunu bozan İmran Mutlu ise canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanladı. "Yangın, çakmakla oynayan 3 yaşındaki oğlum Yusuf tarafından çıkarıldı." dedi.

İmran Mutlu hakkındaki iddiaları yanıtladı;

İÇLER ACISI GÖRÜNTÜ!

İzleyicilerden Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına ulaştırılan görüntüler de ihmal iddialarını doğrular nitelikteydi. Evinin demir parmaklıkların ardından 3 yaşındaki Yusuf’un "baba" haykırışları yürekleri dağladı. 1 yaşındaki kardeşiyle birlikte anneleri olmadan saatlerce evde kalan Yusuf’un görüntüleri büyük tepki topladı.

Yusuf bebeğin yürek yakan feryadı;

HATAY SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ!

Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında ekrana gelen iddiaları ihbar kabul eden Hatay Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yusuf bebeğin yeri araştırılıyor.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME yayını ihbar kabul edildi;