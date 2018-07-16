Henüz 13 yaşında çıkardığı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Alper Erözer, sözü Neslihan Oyal'a müziği ve düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait ''Yaz Geldi'' şarkısı ile 13 Temmuz'da dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Alper Erözer, çekimlerinin 3 gün sürdüğü klibini, hayranlarının yoğun isteği üzerine ilk kez 12 Temmuz'da kişisel Youtube kanalında yayınladı. Yayınlandığı gün genel trendler de 30. sıraya yerleşen Alper Erözer, müzik video trendlerin de 8. sıraya kadar yükseldi.

Youtube'da kısa sürede birçok kez izlenen genç yıldız, ''Yaz Geldi'' teklisiyle festivallerde ve özel organizasyonlarda konser verecek. Erözer, konserlerinde sevenleriyle buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Genç ismin önümüzdeki günlerde bir sinema filminde boy göstereceği öğrenildi.

ALPER ERÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem Fox TV'de "Komşular" isimli dizide rol almıştır.

Sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ isimli teklisi ile ilgi gören, ünlü aranjör ve besteci Suat Aydoğan’ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, şimdi ‘’Hey World World’’ albümü ile müzik piyasalarına adım attı.

Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.

Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer, merakla beklenen ‘’Hey World World’’ albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.