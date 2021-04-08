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Alper Ulusoy, Kasımpaşa'yı yaktı! Penaltı tepkisi

Kasımpaşa, Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken ev sahibine 86. dakikada Alper Ulusoy ve VAR ortaklığı ile verilen penaltı tartışma yarattı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız pozisyon ile ilgili olarak, "Bu kadar kolay ucuz penaltı kararı vermek herhalde bize özgü bir durum. Kim ne derse desin böyle penaltı olmaz. Kasımpaşa'nın 3 puanına yazık oldu" yorumunda bulundu

Alper Ulusoy, Kasımpaşa'yı yaktı! Penaltı tepkisi

Hafta içi lider Beşiktaş'ı deviren Kasımpaşa, Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, 49'da Varga'nın golüyle öne geçerken 86'da tartışmalı bir penaltı geldi. Konuk ekipten Oğuz Yılmaz'ın ceza sahasında Brecka ile girdiği mücadelede yerde kalmasının ardından VAR hakemi Barış Saka'nın uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken mücadele 1-1 noktalandı. Kasımpaşa cephesi bu karara tepki gösterirken çok önemli bir 2 puanı kaybetmiş oldu.

HABERTÜRK YAZARI İBRAHİM YILDIZ YORUMLADI: BÖYLE PENALTI OLMAZ

"Kasımpaşa geçen hafta lider Beşiktaş'ı yenerek dikkat çekmişti. Şampiyonluk yarışındaki hesapların yeniden yapılmasını sağlayan lacivert- beyazlılar Denizli deplasmanına favori olarak gitti. Oynadığı oyun ve büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla favori olması doğaldı. Ev sahibi Denizlispor ise ligde kalmak için büyük mücadele veriyor. Bu açıdan bakıldığında karşılaşma mücadele ve kalite olarak üst düzeye yakındı. Kasımpaşa ikinci yarının hemen başında Varga'nın harika golü ile maça ağırlığını koydu.

Etkili bir oyun oynadılar golden sonra rakibin daha fazla risk alacağını göze alarak bir plan içerisinde maçı bitirmek istediler. Ancak karşılaşmanın 87. dakikasında bir penaltı yaratıldı. Denizlispor atağında yaşanan karambol sonrası VAR'ın devreye girerek Alper Ulusoy'u uyarması sonucu penaltı kararı çıktı. Pozisyonu gözlüklü gözlüksüz defalarca izledim. Penaltı demek için kendimi zorladım, yok bir türlü olmadı. Alper Ulusoy, bu karambolü nasıl çözdü anlayamadım. Ayağına mı dizine mi müdahale var? Yoksa oyun akışında doğal bir hamle mi?

Şaşırmamak elde değil. Bu kadar kolay ucuz penaltı kararı vermek herhalde bize özgü bir durum. Kim ne derse desin böyle penaltı olmaz. Kasımpaşa'nın 3 puanına yazık oldu açıkçası. Alper Ulusoy, Kasımpaşa'yı yaktı diyebiliriz."

* Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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