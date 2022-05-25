Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit araştırılıyor. 2020 senesinde nikah masasına oturan çiftin boşanacakları iddiası sevenlerini üzdü. Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Kübra Kelkit'in hayatı merak ediliyor. Peki, Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit kimdir, mesleği ne? İşte Kübra Kelkit hayatı hakkında merak edilenler...

KÜBRA KELKİT KİMDİR?

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile evli olan Kübra Kelkit'in öğretmen olduğu biliniyor. Bir dönem Çankırı'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit, Alperen Duymaz ile evlendikten sonra İstanbul'a tayin olmuştur. Şimdilerde İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Kübra Kelkit hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992'de Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı.

2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah Amir" karakterini canlandırdı. Ardından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı. 2020 yılının başında Show TV'de yayınlamaya başlayan Zemheri dizisinde "Ayaz" karakterini canlandırdı. Son olarak 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Son Yaz dizisinde "Akgün Gökalp Taşkın" adlı karakteri canlandırmıştır.