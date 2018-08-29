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Aksu için Tarabya Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları, Khamis’in okul arkadaşları ile rol aldığı dizi oyuncuları Zeyno Gönenç, Ferdi Akarnur, Mehmet Baran Erdoğan, dizinin yapımcısı Birol Güven ve eski model Yaşar Alptekin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.