        Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti

        Milli basketbolcu Alperen Şengün, Polonya karşısında sergilediği 19 sayı, 12 ribaund, 10 asistlik performansla EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 19:25 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:25
        Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

        Alperen, bu performansıyla birlikte EuroBasket tarihine geçti. 23 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu.

        EuroBasket tarihinde daha önce Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic, triple-double yapmıştı.

