Alperen Şengün göz doldurdu!

SEZONU "DOUBLE-DOUBLE" ORTALAMASIYLA NOKTALADI

Alperen Şengün, normal sezonda maç başına 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ve 0,8 blok üretti.

Milli basketbolcu, kariyerinde ilk kez sezonu "double-double" ortalamasıyla bitirdi.

Minnesota Timberwolves karşılaşması, 38 sayıyla Alperen'in bu sezon en çok skor ürettiği maç oldu.

Ayrıca Alperen, toplam ribaunt ve hücum ribaundu istatistiklerinde de lig genelinde ilk 10'da yer aldı.