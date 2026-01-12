Habertürk
        Alperen Şengün parkeye geri döndü

        Alperen Şengün parkeye geri döndü

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, sakatlık sonrası Sacramento Kings maçıyla parkelere döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:29
        Alperen Şengün parkeye geri döndü!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, geçirdiği sakatlığın ardından Sacramento Kings maçıyla parkeye geri döndü.

        Sacramento Kings evinde Houston Rockets'ı 111-98 mağlup ederken üç maç aranın ardından forma giyen Alperen Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

        Rockets'ta Amen Thompson 31 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Durant ise 23 sayı attı. Kings'te DeMar DeRozan ise maçta 22 sayı atarak NBA tarihinde 26.000 sayıya ulaşan 23. oyuncu oldu.

        Milli oyuncu, Dallas Mavericks ile 3 Ocak'ta yapılan maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.

