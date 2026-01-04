Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün sakatlandı: Rockets yenildi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün sakatlandı: Rockets yenildi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlandığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'e 110-104 yenildi.

        Giriş: 04.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:09
        Alperen Şengün sakatlandı: Rockets yenildi!
        American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Rockets'ın all-star oyuncusu Alperen, karşılaşmanın ilk dakikasındaki ribaunt mücadelesinde sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Mavericks'te Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie 24 sayı, 7 ribauntla sezonun 13. galibiyetine katkı sağladı.

        Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan konuk ekipte ise Kevin Durant 34 sayı, 7 asist, Amen Thompson 20 sayı, 12 ribaunt ve Tari Eason 19 sayı, 10 ribaunt üretti.

        CELTICS, BROWN'IN 50 SAYISIYLA KAZANDI

        Boston Celtics, Intuit Dome'da konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 146-115 mağlup etti.

        Üst üste 3, sezonun 22. galibiyetini elde eden Celtics'te Jaylen Brown, 50 sayıyla maçın en skoreri olarak kariyer rekorunu tekrarladı. Derrick White 29, Anfernee Simons ise 15 sayıyla oynadı.

        Kawhi Leonard ve John Collins'in 22'şer sayısı, Clippers'ın 22. mağlubiyetini önleyemedi.

        Philadelphia 76ers'ta ise milli basketbolcu Adem Bona, New York Knicks'i deplasmanda 130-119 yendikleri mücadeleyi 2 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

