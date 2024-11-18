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        Haberler Spor Basketbol Alperen Şengün: Savunma yapmaya bayılıyoruz - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün: Savunma yapmaya bayılıyoruz

        Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "Takım olarak savunma yapmaya bayılıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:06
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        "Savunma yapmaya bayılıyoruz"
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        NBA'de gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettiren Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "SAVUNMA YAPMAYA BAYILIYORUZ"

        Rockets'ın sezon başlangıcında gösterdiği performansa ve savunmadaki etkinliğine değinen Alperen, ekibinin durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

        "Sezon boyunca çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Herkes sahada birbirine yardımcı olmayı hedefliyor ve iletişimimiz de asla kesilmiyor. Hücumu da, savunmayı da bir arada yapıyoruz ve şu anda bulunduğumuz noktanın en büyük sebebi budur."

        Kazanmak için iyi savunma yapmanız lazım. Savunma iyi olduğunda enerji de geliyor, daha fazla koşmamızı ve doğru şekilde oynamamızı sağlıyor. Takım olarak savunma yapmaya bayılıyoruz."

        Alperen Chicago Bulls ve LA Clippers'a karşı üst üste triple-double performansları göstererek, Rockets tarihinde bunu yapmayı başaran ilk pivot olmuştu.

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