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        Haberler Ekonomi Teknoloji Alphabet'in geliri ve kârı ikinci çeyrekte arttı - Teknoloji Haberleri

        Alphabet'in geliri ve kârı ikinci çeyrekte arttı

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14, net kârı yüzde 28,6 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 07:46 Güncelleme: 24.07.2024 - 07:46
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        Geliri ve kârı ikinci çeyrekte arttı
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        Google'ın ana kuruluşu Alphabet, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 84,7 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ikinci çeyreğinde 74,6 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

        Şirketin net kârı da ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,6 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 18,4 milyar dolar net kâr elde etmişti.

        Firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,44 dolar olan hisse başına kârı da bu senenin aynı döneminde 1,89 dolara çıktı.

        Alphabet'in söz konusu dönemde geliri ve kârı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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