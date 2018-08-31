Altach - St. Polten rakamlar

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Altach, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü St. Polten takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Altach 2 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken St. Polten 11 puanda ve 2. sırada. Altach, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. St. Polten, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 457. İddaa'da Altach kazanır 2.00, berabere biter 2.90, St. Polten kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Altach son hafta oynanan Sturm Graz maçında 0-0 berabere kaldı.

St. Polten ise Admira Wacker karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Altach, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Altach, kendi sahasında 5 gol attı, 8 gol yedi.

St. Polten, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Polten 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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