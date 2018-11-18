Çağan Irmak’ın yeni filmi “Bizi Hatırla”, 23 Kasım’da vizyona giriyor. Film, yaşlı bir babanın oğlunun evine taşınmasıyla yaşadığı zorlukları anlatıyor. Yine “Babam ve Oğlum” tadında göz yaşartan bir film. Babayı oynayan Altan Erkekli, Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuştu.
- Büyük oğlunuz Efe kaç yaşında?
29.
- O da Devlet Tiyatroları’nda oyuncu değil mi?
Evet.
- Siz de babanız gibi “oğlum keşke oyunculuğu değil de başka bir mesleği seçse” diye düşünüyor musunuz?
Efe aynı anda hem uluslararası ilişkiler hem de tiyatro bölümünü kazandı. O zaman dedim ki, “Efe çok dikkatli ol, bizim başladığımız yıllardaki gibi şanslı değilsiniz”...
- O yılların farkı neydi?
1975 yılında mesleğe başladım. Dolu dolu salonlarda, haftada 16 oyun oynuyordum. O zaman televizyon yoktu. İnsanlar tiyatroya peynir ekmek gibi ihtiyaç duyuyorlardı. Şimdi durum çok farklı. O yüzden Efe’ye “Acı çekeceksin” dedim. “Ben razıyım” deyince kabul ettim.
- Şimdi ne düşünüyorsunuz peki?
Yolda çevirip “Oğlunuz çok başarılı” diyorlar, çok mutlu oluyorum. Ama ekonomik olarak sıkıntıda. Ben de sıkıntıdayım, o da.
- Siz niye sıkıntıdasınız? Bir sürü dizi, film çektiniz...
Herkes öyle düşünüyor, “Oo ne yapıyorsun paraları” diyorlar. Ama biz hep kısıtlı bütçeler aldık. Hiç gece hayatım, kumarım olmadı ama yine de birikimim yok. Dün de sayısal loto oynarken bir adam geldi, “Biraz da bize bırakın paraları” dedi.
- Sayısal loto mu oynuyorsunuz?
Evet, hep oynuyorum. (Gülüyor)
- Ev borcunuz mu var?
Evet, tek evim var, başka hiçbir şeyim de yok zaten.
- Bu kadar senede hiç birikim yapamadınız mı?
Yapamadık, herhalde biraz da bizim sersemliğimiz yüzünden. Biz hiç para düşünmeyelim, iş yapalım para arkadan gelir dedik. Ama gelmiyordu.
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