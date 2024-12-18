'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' filminin usta oyuncusu Altan Erkekli, projeye dair düşüncelerini ve canlandırdığı 'Ali Baba' karakteriyle ilgili detayları paylaştı. Sinema dünyasının efsane isimlerinden biri olan Erkekli, filmin çocuklar için çok güzel dersler içerdiğini anlattı.

"MASALLAR HAYAL DÜNYAMIZIN YAPI TAŞIDIR"

Altan Erkekli, hikâyenin sadece çocuklar için değil yetişkinler için de derin anlamlar taşıdığını belirterek; "Masallar, hayal dünyamızın yapı taşlarıdır. Bu filmle çocuklara neşeli ve eğlenceli bir yolculuk sunarken, yetişkinlere de unuttuğumuz değerlere dair bir pencere açıyoruz. ‘Tete ve Masal’, herkesin kendinden bir parça bulabileceği büyülü bir hikâye" ifadelerini kullandı.

REKLAM Filmde canlandırdığı karakterin hikâyede küçük kıza yardım eden 'Ali Baba' olduğunu vurgulayan Altan Erkekli; "Filmde, 'Masal' ve 'Tete'nin sihirli yolculuklarında karşılarına çıkan ve onlara yol gösteren 'Ali Baba' karakterini canlandırıyorum. Ancak bu 'Ali Baba' bildiğiniz 'Ali Baba' değil. Orası da sürpriz olsun" dedi. "UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU" Filmin oyuncu kadrosundan da bahseden Altan Erkekli; "Bu projede çok kıymetli oyuncularla bir araya geldik. Her biri kendi alanında parlayan yıldızlar. Böylesine özel bir masal dünyasına katkı sağlamak, benim için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.

24 Ocak 2025’te gösterime girecek olan 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı'nın başrollerini; Mert Turak ve Ada Erma’nın paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli de hikâyeye hayat verecek. Yapımını Satre Film Yapım, yapımcılığını ise Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu yer alıyor. Filmin proje tasarımı ve senaryosu ise Emrah Ertaş’ın imzasını taşıyor.