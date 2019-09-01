Stat: Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Mehmet Ali Akkor
Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Dk.68 Hüsamettin Yener),Kappel, Tavares, Tatos (Dk.81 Hakan Demirci),Putsila (Dk.90+2 Yılmaz Özeren),Paixao, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya,
Balıkesirspor: Vukovij, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Celal Emir Dede, Furkan Çil, Kethevoama (Dk.90+3 Alperen Erdinç),Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran (Dk.72 Emirhan Çakır),Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Berkay Aykurt (Dk.58 Otoo),
Sarı kart: Dk.19 Kethevoama, (Balıkesirspor)
Gol: Dk.90+3 Abdülkerim Bardakçı (Altay)
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