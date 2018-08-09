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Altay, 7 yıl aradan sonra 1. Lig'de ter dökecek

Geride kalan sezon TFF 2. Lig'de sergilediği başarılı performansla Spor Toto 1. Lig'e yükselen İzmir temsilcisi Altay, 7 yıl aradan sonra bu kulvarda boy gösterecek

09 Ağustos 2018 Perşembe, 17:35:18 | Güncelleme:

Süper Lig'de en fazla yer alan ekipler içinde bulunan Altay, aldığı başarısız sonuçlarla TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine karşın, yakaladığı çıkışla tekrar Spor Toto 1. Lig'e döndü.

En son 2010-2011 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, bu sezona teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde yeni bir kadroyla başlayacak.

Şimdiye kadar 10 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Altay, Spor Toto 1. Lig'de 13. sezonunda mücadele edecek.

Ligde 412 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 200 galibiyet, 105 beraberlik ve 107 yenilgi aldı. 1983-1984, 1990-1991 ve 2001-2002 sezonlarında Süper Lig'e çıkmayı başaran Altay, oynadığı 5 play-off etabında ise hiç Süper Lig vizesi alamadı.

ALPER AVCI: "İYİ BİR EKİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM" 

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, yaptığı açıklamada, ligin yeni ekibi olarak Erzurum'da ve Afyonkarahisar'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

TSYD Ege Kupası'nda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını vurgulayan Avcı, "Oyuncularımıza da söyledik. Hafta sonu Ümraniyespor maçı ne TSYD Kupası ne de hazırlık maçı gibi olacak. Lig farklı bir atmosferde geçecek fakat iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu haftaki rakipleri Ümraniyespor'un son 2 sezonda önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Avcı, lige iyi başlamak istediklerini, düşündüklerini sahaya yansıttıkları takdirde galip geleceklerine inandığını kaydetti.

 

Yeni bir takım olmalarına rağmen uyum sorununu aştıklarını ifade eden Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahadaki görüntü olumlu. Yabancı oyuncuların kaynaşması, geçmişten kalan oyuncuların takımı sahiplenmesi iyi. Bir bütünlük içindeler. Bu haftadan itibaren lige hazır bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Herkes bizden, 'Hedef Süper Lig.' dememizi bekliyor. Altay büyük bir camia. Şöyle bir gerçek ve yaşanılan bir süreç var. 3. Lig'e kadar düşmüşüz. Sonrasında 3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den şu anda 1. Lig'e gelmişiz. Yönetimin birçok konuda mücadele ettiği, ciddi uğraşları var. Gönlümüzden geçen bu takımın başarılı olması fakat başarıyı tetikleyen birçok etmen var. Biz saha içinde gereklerini yapıp, süreçle beraber önümüze bakacağız."

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