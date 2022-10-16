"ALTAY ÇOK İYİ KALECİ AMA ONA BAZI KONULARDA UYARILARIM VARDI"

"Refleksleri çok iyi. Çizgi üzerinde çok iyi. İyi bir kaleci olacağı belliydi zaten. Benden önce de iyiydi. Bizimle beraber kendi çalışması ve bizim yaptıklarımızla daha iyi seviyeye geldi. Ancak benim Altay'a uyarım hep şu oldu: "Sürekliliği yoktu. İstikrarlı değildi. Bazen konsantre olamıyordu. Ona hep derdim ki, 'Kaleci oyun kurtarır. Hep bunu yaşa' İstikrar olarak 4-5 maç üst üste hiç iyi olmadı."