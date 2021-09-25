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Altay'ın yeni şarkısı 'Sanırım' yayında

Ünlü popçu Altay, yeni şarkısı 'Sanırım'ı müzikseverlerle buluşturdu

Altay'ın yeni şarkısı 'Sanırım' yayında - Magazin haberleri
Altay'dan 'Sanırım'
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HABERTURK.COM

Türk pop müziğinin başarılı ismi Altay, yeni şarkısı 'Sanırım'ı dinleyicilerle bir araya getirdi. 51 yaşındaki sanatçı, yeni teklisini kendi yapım şirketi AMC Müzik etiketiyle müzikseverlere sundu.

Yapım şirketinden genç isimlere de destek vermeye hazırlanan Altay, çalışmalara başladı.

"AŞIKLARIN ŞARKISI OLACAK!"

Kerem Güneş'in yazdığı, Aşkhan'ın bestelediği 'Sanırım'ın düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Yeni şarkısı 'Sanırım' için konuşan Altay, "Yeni aşık olanlara tercüman olacak bir şarkı. 'Sanırım' aşıkların şarkısı olacak!" dedi.

İmre Haydaroğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu klip Pendik'te çekildi. 'Sanırım' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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