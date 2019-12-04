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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sanatçı Altay, geçtiğimiz gün Baltalimanı'ndaki bir mekanda engelli çocuklar ve aileleri için bir yemek düzenledi.

Altay, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz her yıl engelliler haftasında AVENDER için arkadaşlarımızla burada bir etkinlik düzenliyoruz. Özel kardeşlerimizle birlikte oluyoruz. İnsanların bu konudaki farkındalığının artması için çalışan siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Altay, yemeğe katılan engelli vatandaşlar ve aileleri ile bol bol selfie çekti.