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        Haberler Kültür-Sanat Alternatif rock efsanesi Garbage İstanbul'a geliyor

        Alternatif rock efsanesi Garbage İstanbul'a geliyor

        Alternatif rock sahnesinin en güçlü ve köklü seslerinden Garbage, yeni albümleri Let All That We Imagine Be The Light turnesi kapsamında, 3 Temmuz Cuma akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Alternatif rock efsanesi Garbage İstanbul'a geliyor

        Zorlu PSM, 1993 yılında Wisconsin’da bir araya gelen Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker ve Butch Vig’den oluşan ve 30 yılı aşkın kariyerleri boyunca “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains”, “Push It” ve “Cherry Lips” gibi zamansız hitleriyle kuşakları aşan Garbage’i ağırlıyor.

        Müziğindeki elektronik melodileri rock müzikle harmanlayarak kendine güçlü bir yer edinen grup, kendini tekrar etmeyi reddeden ruhunu bu kez 3 Temmuz akşamı Zorlu PSM’de sahneye taşımaya hazırlanıyor.

        Son albümleri Let All That We Imagine Be The Light, aşk, kayıp ve yeniden ayağa kalkma temalarını müzikseverlerde ortak bir duyguya dönüştürüyor.

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        Shirley Manson’ın büyüleyici sahne varlığıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek konser deneyimi, %100 Müzik katkılarıyla 3 Temmuz, Cuma akşamı Turkcell Sahnesi’nde müzikseverleri bekliyor.

        Kapı Açılış: 20.30

        Etkinlik: 21.30

        Konserin biletleri passo.com.tr'den satın alınabilir.

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