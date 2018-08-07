Altın 200 lirayı geçti! İşte güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları - 7 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı dün öğle saatlerinde 200 liranın üzerine çıkarak gün sonu bu seviyede dengelendi. Dün ki hareketlilik sonrası gözler yine altın fiyatlarında... Peki; çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 7 Ağustos altın fiyatları...