Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.814,19 %0,59
        DOLAR 32,3579 %0,20
        EURO 34,4960 %0,12
        ALTIN 2.459,96 %0,87
        FAİZ 45,42 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 29,20 %0,61
        BITCOIN 65.198,00 %2,09
        GBP/TRY 40,3824 %0,18
        EUR/USD 1,0650 %0,08
        BRENT 90,48 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 4.022,04 %0,87
        Haberler Ekonomi Altın Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 15 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 15 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları

        Altın, son dönemlerde en kazançlı yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Bugün ise altın fiyatlarında şaşırtan bir düşüş görüldü! İşte, 15 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 07:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta sonu altın alım satımı yapacak olanlar için altın fiyatları büyük önem taşıyor. Son dönemde hareketliliğini sürdüren altın piyasası, bayramın bitmesiyle birlikte düşüşe geçti. İşte, "Altın fiyatları ne kadar?" sorusunu araştıranlar için 15 Nisan güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.437,77

        Satış: 2.438,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.343,38

        Satış: 2.345,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.900,43

        Satış: 3.987,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.601,72

        Satış: 15.900,01

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.776,48

        Satış: 7.974,39

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.601,72

        Satış: 15.900,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.885,70

        Satış: 17.332,73

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.360,00

        Satış: 1.804,09

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.305,51

        Satış: 2.461,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        "İsrail karşılık vermekten son anda vazgeçti"
        "İsrail karşılık vermekten son anda vazgeçti"
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        Antalya'daki teleferik kazası: 5 kişi tutuklandı
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Tek hamle yetti
        Tek hamle yetti
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?