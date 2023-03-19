ALTIN FİYATLARI 19 Mart Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için Cuma günkü piayasa değerleri üzerinen işlem görüyor. Gram altın bin 215 liranın, çeyrek altın bin 985 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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