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Altın Fed haftasına düşüşle başladı

Geçen haftayı 1.989 dolardan kapatan altının ons fiyatı yeni haftaya düşüşle başlayarak 1.974 dolara geriledi. Benzer şekilde gram altın da 1.216 liradan 1.206 liraya geriledi

Altın Fed haftasına düşüşle başladı
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HABERTURK.COM

Geçen hafta özellikle bankacılık sektöründe küresel olarak yaşanan tedirginlikler yatırımcının altına olan talebini artırmıştı.

ABD'deki banka iflaslarının ardından geçen hafta Avrupa'da Credit Suisse'e yönelik endişelerin artmasıyla altının ons fiyatı hafta genelinde yüzde 6.5 artarak 1.989 dolara yükseldi.

Haftasonu ise UBS'in Credit Suisse'i satın alma yönünde anlaşmaya varmasıyla bu hafta artık gözler tamamen Fed'in 22 Mart'ta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

2 hafta önce Fed'in mart toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak önce ABD'de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'in iflasları, ardından ise Avrupa'da Credit Suisse'e yönelik endişelerin artmasıyla Fed'in 'şahin' duruşundan geri adım atacağına yönelik beklenti yükseldi. Bugün itibarıyla piyasalarda 25 baz puanlık artırım ve faizin sabit bırakılması ihtimalleri fiyatlanıyor.

Bu kritik haftaya altının ons fiyatı düşüşle başladı. Bu sabah itibarıyla ons fiyatı yüzde 0.7'lik gerilemeyle 1.974 dolardan işlem gördü.

Yurtiçinde ise gram altın geçen haftayı 1.216 liradan tamamlarken bu sabah 1.206 liraya geriledi.

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