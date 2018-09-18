Altın fiyatları ile ilgili son bilgileri haberimizde aktarmayı sürdürüyoruz. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 245,5 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet altını da 1.633 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.200 dolardan işlem gördü. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş ne kadar sürecek?

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altın uzmanı İslam Memiş, dün dolar endeksinde yaşanan gerilemenin, altının ons fiyatının 1.192-1.205 dolar bandında işlem görmesine neden olduğunu söyledi. Memiş, ons altında yükseliş eğiliminin güçlenebilmesi için 1.207 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki vergi tartışmalarına odaklandı. Bugün altının ons fiyatının 1.192-1.202 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini ifade eden Memiş, gram altında bu hafta 247 liranın direnç, 230 lira seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

İşte altın fiyatlarındaki son durum:

SERBEST PİYASADA ALTIN ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT ALTIN/ONS 1.199,60 1.199,80 -0,15 12:25 ALTIN/GR SPOT 245,30 245,32 0,55 12:10 CUMHURİYET ALTINI 1.610 1.630 1,24 12:08 ZİYNET ALTINI 1.566,78 1.598,25 0,80 12:08 GRAM ALTIN 244,81 245,13 0,80 12:08 ÇEYREK ALTIN 391,70 400,79 0,80 12:08 YARIM ALTIN 780,94 801,58 0,80 12:08 ATA ALTIN 1.615,75 1.657,09 0,80 12:08 14 AYAR BİLEZİK GRAMI 139,54 139,72 0,79 12:08 18 AYAR BİLEZİK GRAMI 178,71 178,95 0,80 12:08 22 AYAR BİLEZİK GRAMI 223,27 223,56 0,80 12:08 İKİBUÇUK ALTIN 3.916,96 3.980,93 0,80 12:08 BEŞLİ ALTIN 7.809,44 7.966,76 0,80 12:08 GREMSE ALTIN 3.916,96 4.007,89 0,80 12:08 ALTIN/ONS TL 7.625 7.625 0,76 12:25

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