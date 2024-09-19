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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 19 Eylül 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın, çeyrek, Cumhuriyet, Ata, yarım, altın ne kadar oldu?

        Altın yeniden yükselişte! 19 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. 4 yıldan sonra ilk kez faiz indirimine gidilmesi altın fiyatlarını önce yukarı çekse de yükseliş çok uzun sürmedi ve altın düşmeye başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 07:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:01
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        ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.

        Piyasalarda son günlerde 25 veya 50 baz puanlık indirim gelmesine yakın ihtimaller olarak bakılıyordu. Bugünkü kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

        Karar öncesi 2.580 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı kararın ardından 2.595 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.

        Daha sonra ons fiyatı kazançlarını geri vererek 2.560 doların altına çekildi. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

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        ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE!

        18 Eylül Çarşamba günü 2 bin 824 lira olan gram altın, 19 Eylül Perşembe günü 2 bin 829 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 519 liradan, 4 bin 557 liraya çıktı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.829,6810

        Satış: 2.830,1190

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.557,76

        Satış: 2.560,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.527,0900

        Satış: 4.626,7600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.109,3200

        Satış: 18.451,3000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.025,68

        Satış: 9.253,28

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.107,94

        Satış: 18.449,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.931,97

        19.408,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.547,99

        Satış: 2.374,02

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.610,98

        Satış: 2.753,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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