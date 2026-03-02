Altın fiyatları yükselişte! 2 Mart 2026 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
2 Mart 2026 Pazartesi günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD-İran görüşmelerinin belirsiz sonuçlanması ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Hafta sonu gram altın ise 7 bin 182 TL seviyesinde yer aldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haberimizde...
Altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi gününde yükselişini sürdürüyor. Orta Doğu’daki artan jeopolitik tansiyon ve ABD - İran arasındaki gerginlikler, küresel piyasalarda belirsizliği artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer aldı. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan çıkış yaparken, altına yönelim hız kazandı. Haftanın son gününde ons altın 5 bin 105 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 7 bin 182 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 2 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.182,92
Satış: 7.183,91
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.105,44
Satış: 5.109,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.491,87
Satış: 11,744,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45,965,49
Satış: 46,833,13
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48,055,00
Satış: 48,508,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22,910,39
Satış: 23,488,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 47.583,49
Satış: 48.482,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48,858 ,81
Satış: 50,125 ,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6,725 ,92
Satış: 7.039 ,19
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.267,49
Satış: 5.685,76
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119,768,00
Satış: 121,716,00