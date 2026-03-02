Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 2 Mart 2026: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 2 Mart 2026 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        2 Mart 2026 Pazartesi günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD-İran görüşmelerinin belirsiz sonuçlanması ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Hafta sonu gram altın ise 7 bin 182 TL seviyesinde yer aldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haberimizde...

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 00:22
        1

        Altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi gününde yükselişini sürdürüyor. Orta Doğu’daki artan jeopolitik tansiyon ve ABD - İran arasındaki gerginlikler, küresel piyasalarda belirsizliği artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer aldı. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan çıkış yaparken, altına yönelim hız kazandı. Haftanın son gününde ons altın 5 bin 105 dolara yaklaşırken, yurt içinde gram altın 7 bin 182 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 2 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.182,92

        Satış: 7.183,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.105,44

        Satış: 5.109,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.491,87

        Satış: 11,744,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45,965,49

        Satış: 46,833,13

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48,055,00

        Satış: 48,508,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22,910,39

        Satış: 23,488,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.583,49

        Satış: 48.482,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48,858 ,81

        Satış: 50,125 ,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6,725 ,92

        Satış: 7.039 ,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.267,49

        Satış: 5.685,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119,768,00

        Satış: 121,716,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
