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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son durum 26 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba haftanın üçüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle birlikte altın tarafında güçlü yükseliş yaşanıyor. Fed'in erken bir tarihte faiz indirimi uygulayacağı görüşü ve güvenli liman talebiyle altın, rekor serisini sürdürüyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 435 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 07:32 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:15
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        1

        Altın fiyatları canlı ve anlık verileri haftanın ikinci işlem günü için takip ediliyor. Altın fiyatları riskten beslenmeye devam ediyor. Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Trump'ın söylemleri altını yükseltirken Fed'in faizi bir süre stabil tutacağı beklentisi doları güçlü kılıyor. Bu gelişmeler çerçevesinde de altın rekor serisini sürdürüyor. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 939 liradan, gram altın 3 bin 435 liradan işlem görüyor. İşte 26 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3456 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3449 lira, en yüksek de 3480 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3443 liradan işlem geçiyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.443,7850

        Satış: 3.443,5480

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.926,8100

        Satış: 2.927,3200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.507,2800

        Satış: 5.628,6900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.987,8500

        Satış: 22.403,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.797,00

        Satış: 22.915,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.973,20

        Satış: 11.250,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.014,98

        Satış: 22.431,12

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.185,96

        Satış: 23.766,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.903,73

        Satış: 2.784,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.189,06

        Satış: 3.353,94

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 56.633,00

        Satış: 57.163,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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