Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 923,7 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 29 Mart 12:30 itibariyle 912 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte, Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları 29 Mart alış - satış tablosu…

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