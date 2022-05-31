Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde gündeme geldi. Çin’de devam eden karantina süreci ve dünyada yaşanan gelişmlerle birlikte dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 977,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 981 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, 31 Mayıs altın fiyatları canlı takip ekranı…

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Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşe karşın uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının dar bant içindeki seyrini sürdürdüğünü söyledi.