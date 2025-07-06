Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre, 7 Temmuz 2025 günü altının gram fiyatı 4 bin 274 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Temmuz 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…