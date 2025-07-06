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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 7 TEMMUZ: Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ile gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarında son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Temmuz verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güncel verilere göre haftanın son gününde ons altın 3 bin 340 dolar, gram altın 4 bin 274 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 07:57 Güncelleme: 07.07.2025 - 00:03
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        1

        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre, 7 Temmuz 2025 günü altının gram fiyatı 4 bin 274 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Temmuz 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.273,98

        Satış: 4.274,48

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.333,93

        Satış: 3.340,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.838,36

        Satış: 6.988,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.353,45

        Satış: 27.869,59

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.632,00

        Satış: 27.842,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.633,99

        Satış: 13.977,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.353,45

        Satış: 27.869,59

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.078,60

        Satış: 28.780,03

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.320,60

        Satış: 3.277,91

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.866,48

        Satış: 4.075,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.868,00

        Satış: 69.711,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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