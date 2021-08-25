ALTIN FİYATLARI 25 Ağustos Çarşamba yani bugün aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Fiyatlarda yaşanan hereketlilik sonrası yatırımcılar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabına kilitlendi. İşte son dakika gram ve çeyrek altın altın fiyatları 25 Ağustos alış - satış tablosu...