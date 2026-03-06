Altında ibre yukarı yönlü! 6 Mart 2026 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Orta Doğu'da ateş çemberinin genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi ve doların zayıflaması fiyatlar üzerinde etkili oldu. Spot altın günün erken saatlerinde yüzde 0,8 artarak ons başına 5.178,58 dolara kadar çıktı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın ise 7 bin 290 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 6 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Ortadoğu'daki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Artan jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli liman varlıklara itiyor. Bu sebeple altın yükseliyor. Zayıflayan dolar da fiyatları yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altının ons fiyatı 5 bin 168 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 290 liradan alıcı buluyor. İşte 6 Mart 2026 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.290,1670
Satış: 7.291,3410
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.155,61
Satış: 5.157,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.663,0700
Satış: 11.919,6800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.652,2900
Satış: 47.532,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.219,00
Satış: 48.633,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.262,67
Satış: 23.849,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.659,90
Satış: 47.541,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.115,60
Satış: 50.377,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.064,25
Satış: 5.346,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.748,66
Satış: 7.063,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.177,00
Satış: 121.584,00