Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ TABLOSU: 13 Ağustos 2025 bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! 13 Ağustos 2025 bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı anlık değişiyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. ABD'nin ithal altın külçelerine uyguladığı gümrük vergileri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri altın fiyatını nasıl etkilediği ise merak konusu. En son gram altın 4.385 TL, çeyrek altın 7.016 TL'den işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 13 Ağustos 2025 bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 07:23 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Dün düşüşte olan altın fiyatları bugün hafif yükselişe geçmiş durumda. Gram altın sabah saatlerinde 4.385 TL’den işlem görüyor. ABD’nin ithal külçelere getirdiği gümrük vergisi ve küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların altına ilgisini artırsa da, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki hareketler altın fiyatlarını baskılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 13 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.341,64

        Satış: 3.343,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.067,8300

        Satış: 28.594,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.385,0970

        Satış: 4.385,5420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.016,0400

        Satış: 7.170,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.993,51

        Satış: 4.205,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.042,39

        Satış: 29.767,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.398,78

        Satış: 3.367,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.539,00

        Satış: 28.736,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.085,00

        Satış: 71.731,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.986,17

        Satış: 14.338,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'