ALTIN FİYATLARI 5 Mart Pazar günü yani bugün ne kadar, kaç TL? Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın bin 120 lira seviyesinin, çeyrek altın ise bin 840 lira seviyesinin üzerinden üzerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mart güncel altın fiyatları...

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