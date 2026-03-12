Altın fiyatları 12 Mart 2026 Perşembe gününe değer kaybıyla başladı. Sarı metal, güçlü dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla sınırlı düşüş kaydetti. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gram altın serbest piyasada 7 bin 306, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 7 bin 420 liradan işlem görüyor. İşte 12 Mart 2026 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları