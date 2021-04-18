18 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları bugün yani Pazar günü merak edilip araştırılıyor. Peki, hafta sonu Cumartesi, yani bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları son durumu haberimizde derledik. İşte 17 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...