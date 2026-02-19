ABD ve Asya tarafında tatil nedeniyle birçok borsada işlem yapılmadığından piyasalarda işlem hacmi düştü. Tatil sonrası Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerle küresel piyasalar temkinli bir seyir izliyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların odağında yer alacak. Peki, güncel altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Şubat 2026 Perşembe bugün güncel altın fiyatları tablosu