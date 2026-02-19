Canlı
        Altın fiyatları inişli-çıkışlı seyrini sürdürüyor: 19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ile gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın fiyatları inişli-çıkışlı seyrini sürdürüyor: 19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları

        ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve ABD-İran temaslarında ilerleme kaydedilmesine karşın devam eden jeopolitik riskler de altın talebini destekliyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları alış satış tablosu

        Giriş: 19.02.2026 - 07:13 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:13
        1

        ABD ve Asya tarafında tatil nedeniyle birçok borsada işlem yapılmadığından piyasalarda işlem hacmi düştü. Tatil sonrası Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerle küresel piyasalar temkinli bir seyir izliyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların odağında yer alacak. Peki, güncel altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Şubat 2026 Perşembe bugün güncel altın fiyatları tablosu

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.009,3960

        Satış: 7.010,3110

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.976,79

        Satış: 4.978,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.215,8900

        Satış: 11.462,6600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.862,9600

        Satış: 45.710,6600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.272,00

        Satış: 47.822,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.341,82

        Satış: 22.905,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.823,71

        Satış: 45.670,12

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.999,79

        Satış: 49.264,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.984,39

        Satış: 5.263,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.616,04

        Satış: 6.944,94

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

