Altın fiyatları inişli-çıkışlı seyrini sürdürüyor: 19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve ABD-İran temaslarında ilerleme kaydedilmesine karşın devam eden jeopolitik riskler de altın talebini destekliyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları alış satış tablosu
ABD ve Asya tarafında tatil nedeniyle birçok borsada işlem yapılmadığından piyasalarda işlem hacmi düştü. Tatil sonrası Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerle küresel piyasalar temkinli bir seyir izliyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların odağında yer alacak. Peki, güncel altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Şubat 2026 Perşembe bugün güncel altın fiyatları tablosu
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.009,3960
Satış: 7.010,3110
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.976,79
Satış: 4.978,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.215,8900
Satış: 11.462,6600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.862,9600
Satış: 45.710,6600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.272,00
Satış: 47.822,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.341,82
Satış: 22.905,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.823,71
Satış: 45.670,12
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.999,79
Satış: 49.264,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.984,39
Satış: 5.263,62
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.616,04
Satış: 6.944,94