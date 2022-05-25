Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının belirsiz etkileri, Ukrayna'daki savaş ve devam eden arz kısıtlamalarına işaret ederek, Fed'in sıkılaşma politikasında dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre yeni konut satışları, konut fiyatları ve kredi faiz oranlarındaki artışın etkisiyle nisanda aylık yüzde 16,6 azaldı ve 591 binle Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

25 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 966,2 liradan tamamladı. 25 Mayıs Salı günü saat 12:30 itibarıyla gram altın fiyatı 979,20 liradan işlem görüyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın fiyatları

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