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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 12 ARALIK: Yeniden 3 bin TL üstünü gördü! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 12 Aralık 2024 Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü iş gününde altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 0,6'lık bir artışla 2 bin 674 dolara ulaştı. Bu yükselişin etkisiyle Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatı yeniden 3 bin lirayı gördü. 25 Kasım'dan bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşan gram altın, şu an 3 bin 17 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 12 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 07:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:02
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        1

        Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 12 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları uluslararası piyasalardaki yükselişle birlikte hızla değer kazandı. Ons altın 2 bin 674 dolara çıkarak yüzde 0,6 artış kaydederken, gram altın 25 Kasım’dan bu yana ilk kez 3 bin lira seviyesini aştı. Piyasalar, Aralık ayı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 12 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

        10 Aralık Salı günü 3 bin 999 lira olan gram altın, 11 Aralık Çarşamba bugün 3 bin 21 liradan işlem görüyor.

        Dün 4 bin 799 liradan işlem gören çeyrek altın ise bugün 4 bin 934 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.021,6110

        Satış: 3.021,9590

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.693,9000

        Satış: 2.694,9300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.833,9800

        Satış: 4.940,2600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.336,6700

        Satış: 19.701,4200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.720,00

        Satış: 19.860,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.639,79

        Satış: 9.882,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.339,23

        Satış: 19.704,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.053,68

        Satış: 20.557,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.638,93

        Satış: 2.479,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.759,17

        Satış: 2.908,47

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.003,00

        Satış: 49.544,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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