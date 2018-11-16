Altın fiyatları son dakika: Altın yükselişe geçti! İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları dün izlediği aşağı yönlü hareketin aksine 16 Kasım Cuma gününe dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yukarı yönde seyirle başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler güncel rakamları araştırıyor. Peki; gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...