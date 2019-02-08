Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat Cuma

Altın fiyatları ile ilgili son durum yatırımcılar tarafından yakında takip eidliyor. Bugünkü kapanış fiyatları altının haftasonundaki işlem fiyatları için önemli. Altın uzmanları, küresel büyüme endişelerinin yeniden artması, dolar endeksinde yaşanan toparlanma ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden halen bir sonuç çıkmamasının, piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu kaydediyor. İşte 8 Şubat çeyrek altın, gram altın fiyatları