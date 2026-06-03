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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI: 3 Haziran 2026 Çarşamba bugün 14-22 ayar bilezik, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika canlı takip: 3 Haziran 2026 Çarşamba bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. İsrail-Hizbullah arasında ilan edilen kısmi ateşkes ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin açıklamalar küresel piyasalarda temkinli havayı güçlendirirken, altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Gözler bir yandan jeopolitik gelişmelere çevrilirken diğer yandan gram altın, çeyrek altın, tam altın ve 14-22 ayar bilezik fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasadaki son görünüm…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik yakından izleniyor. Yatırımcıların odağında gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları yer alırken, güncel alış-satış rakamları araştırılıyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ve anlık fiyat listesi haberimizde…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.648,3060

        6.649,2060

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.487,89

        4.488,88

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.636,1700

        10.870,5400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.546,5200

        43.350,4300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.174,00

        43.551,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.203,33

        21.738,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.539,59

        43.343,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.361,58

        44.463,30

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.628,04

        4.841,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.039,81

        6.324,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.552,00

        108.912,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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