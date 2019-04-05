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Altın fiyatları merak konusu oldu. Saat 09.5 itibariyka İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,06 lira, Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1.562,00 lira oldu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? İşte 5 Nisan canlı altın fiyatları